Заявление на полис ОМС
Шаг 1 Информация
Шаг 2 Подтверждение телефона
Шаг 3 Общая информация
Шаг 4 Документы
Шаг 5 Фото и подпись
Шаг 6 Выбор пункта выдачи
Шаг 7 Завершение офрмления
Как получить полис ОМС
Обращаем ваше внимание, что ближайшая возможная дата для записи в офис компании - 21-05-2022. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Заполните онлайн заявку, чтобы быстрее получить полис. В заявке укажите пункт выдачи, в котором будете получать временное свидетельство, а чуть позже – полис.
Обязательно получите временное свидетельство в назначенный день. Свидетельство действительно в течение 45 рабочих дней, пока полис не будет готов.
Мы сообщим Вам о том, что новый полис готов. Чтобы получить его, нужно обратиться в выбранный пункт выдачи.
Услуга доступна для лиц, фактически проживающих на территории региона.
Не забудьте взять с собой документы, указанные в заявлении (оригиналы или заверенные копии).
Если Вы решили сменить страховую компанию, обязательно возьмите с собой Ваш действующий полис.
Выберите пункт выдачи полиса
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